Parteien : AfD zieht mit Holm und Kramer in die Wahlen im September

Im September sind Land- und Bundestagswahl am gleichen Tag geplant. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hatte ihr Spitzenteam noch nicht gewählt. Dies änderte sich am Wochenende.

Kemnitz | Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns zieht mit Landeschef Leif-Erik Holm und dem Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer in die beiden Wahlen Ende September. Kramer wurde am Sonntag bei einer Landeswahlversammlung in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit 133 Stimmen auf Listenplatz 1 zur Landtagswahl gewählt, wie ein Sprecher mitteilte. Kramer setzte...

