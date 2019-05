Wahlen : AfD wird stärkste Kraft in Wolgast

Die AfD ist bei der Kommunalwahl in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) nach Angaben der Stadt knapp die stärkste Partei geworden. Sie habe 19,2 Prozent der Stimmen, heißt es auf der Wolgaster Internetseite am Montag. Die CDU kam demnach auf 18,5 Prozent. Die AfD wird mit fünf Abgeordneten in die Stadtvertretung einziehen und hat damit ebensoviele Sitze wie die CDU und die Wählergemeinschaft KfW (Kompetenz für Wolgast). Das Ziel der AfD waren 25 Prozent.

von dpa

27. Mai 2019, 11:54 Uhr

Kreiswahlleiter Kurt Rabe bestätigte am Montag noch keine Ergebnisse der Kommunalwahlen. Die Gemeinden müssten die endgültigen Ergebnisse erst im Laufe der Woche melden, sagte er. Amtlich seien bislang nur die Ergebnisse der Europa- und der Kreistagswahlen.

Bei der Kreistagswahl wurde die AfD in Vorpommern-Greifswald mit 16,9 Prozent der Stimmen zweitstärkste Partei nach der CDU. Die Christdemokraten erreichten 29,2 Prozent. Die AfD gewann 12 Prozent beziehungsweise neun Sitze hinzu und zieht mit 12 Abgeordneten in den Kreistag ein. Die CDU stellt 20 Abgeordnete, die Linke neun, die SPD sieben und die Grünen sechs. FDP und NPD kommen jeweils auf zwei Kreistagsmandate.