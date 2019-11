Parteien : AfD wirbt um Vertrauen bei enttäuschten Konservativen

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern hat um Vertrauen bei den bürgerlich-konservativen Menschen im Nordosten geworben. Viele Menschen seien der Meinung, dass die AfD-Positionen zwar richtig seien. Es werde der Partei aber nicht zugetraut, dies umzusetzen, sagte der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm am Samstag beim Parteitag in Waren/Müritz. Das fehlende Vertrauen liege an der Diffamierung, der die Partei ausgesetzt sei.

von dpa

09. November 2019, 11:36 Uhr

Es liege an der Partei selbst, den Ton besser zu treffen, um die Menschen in der konservativ-bürgerlichen Mitte zu erreichen, sagte Holm. Diese Menschen seien für die CDU verloren. Sie suchten eine neue politische Heimat. «Diese Heimat müssen wir ihnen bieten.»

Im Mittelpunkt des Parteitags mit rund 300 Mitgliedern steht die Neuwahl des Vorstands. Auch AfD-Bundesschef Alexander Gauland ist zu Gast. Es wird mit einem Machtkampf zwischen den verschiedenen Flügeln der Partei gerechnet. Vor dem Versammlungsort fanden sich rund 200 Demonstranten ein, um ihren Protest gegen die AfD auszudrücken.