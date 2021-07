Landtag : AfD: Videokonferenzen über „itslearning“ wenig genutzt

Der virtuelle Klassenraum ist in Mecklenburg-Vorpommern während der coronabedingten Schulschließungen offenbar weniger genutzt worden als erwartet.

Schwerin | Wie die AfD-Landtagsfraktion am Mittwoch unter Berufung auf Daten des Bildungsministeriums mitteilte, gab es von Mitte März bis zum Schuljahresende am 18. Juni etwa 555.000 Zugriffe auf Videokonferenzen über die Internet-Lernplattform „itslearning“. Gemessen an der Gesamtzahl der Schüler an weiterführenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft seien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.