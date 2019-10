Parteien : AfD-Schiedsgericht: Ex-Landeschef bleibt ausgeschlossen

Der frühere AfD-Landesvorsitzende Dennis Augustin bleibt aus seiner Partei ausgeschlossen. Das Landesschiedsgericht der AfD MV habe die Entscheidung bestätigt, wonach der Parteieintritt von Augustin wegen einer verschwiegenen Mitgliedschaft in einer auf der AfD-Unvereinbarkeitsliste stehenden Organisation nichtig ist, teilte die Partei am Samstag nach der Sitzung des Schiedsgerichts in Neubrandenburg mit. Danach soll Augustin Mitglied der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten gewesen sein. Er war im Juli ausgeschlossen worden.

von dpa

26. Oktober 2019, 16:34 Uhr

Wie der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm sagte, war der Ausschluss eine richtige Entscheidung. Sie zeige, dass die basisdemokratisch beschlossene Parteisatzung ohne Ansehen der Person durchgesetzt wird. Es dürfe bei Verstößen keinen Unterschied machen, ob jemand einfaches Mitglied oder Vorsitzender ist. Augustin kann gegen das Urteil beim Bundesschiedsgericht Einspruch einlegen.