Parteien : AfD-Meldeportal «Neutrale Schule» bleibt verboten

Das AfD-Meldeportal «Neutrale Schule», mit dem Schüler zur Meldung angeblicher Verstöße von Lehrern gegen das Neutralitätsgebot im Unterricht aufgefordert worden waren, bleibt vorerst verboten. Die AfD scheiterte vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald mit dem Versuch, in einem Eilverfahren gegen das Verbot durch den Landesdatenschutzbeauftragten Heinz Müller vorzugehen, wie dieser am Mittwoch mitteilte.

von dpa

01. Juli 2020, 14:52 Uhr