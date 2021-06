Landtag : AfD-Listenaufstellung: Drei Kandidaten in acht Stunden

Die Listenaufstellung der AfD für die Landtagswahl am 26. September ist am Samstag in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Schneckentempo vorangekommen.

Wittenburg | In acht Stunden gelang es der Partei, drei Kandidaten zu bestimmen. Für die einzelnen Positionen ab Platz elf kandidierten jeweils mehrere Bewerber. Die Landeswahlversammlung, an der in der Spitze knapp 200 Parteimitglieder teilnahmen, soll bis in die späten Abendstunden andauern und am Sonntag fortgesetzt werden. Das Treffen in Wittenburg ist bere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.