Parteien : AfD-Landeschef Holm spottet über SPD-Führungswechsel

Mit Spott und Kritik an der Arbeit der großen Koalitionen in Schwerin und Berlin hat AfD-Landeschef Leif-Erik Holm auf den Führungswechsel bei der Bundes-SPD reagiert. «Ich gebe zu, Ralf Stegner hielte ich in dieser Rolle für noch etwas geeigneter. Aber auch Manuela Schwesig wird im neuen Trio Infernale SPD sicherlich eine gute Figur machen», erklärte Holm am Montag.

von dpa

03. Juni 2019, 16:30 Uhr

Nach dem überraschenden Rücktritt von Andrea Nahles sollen die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Schwesig und Malu Dreyer, zusammen mit dem hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel die Bundes-SPD kommissarisch führen. Schwesig und Dreyer schlossen aber bereits eine Bewerbung für das Amt der SPD-Bundesvorsitzenden aus.

Ein Wechsel Schwesigs zurück in die Bundespolitik sei für Mecklenburg-Vorpommern nicht die schlechteste Lösung, befand Holm. In ihrer bisherigen Amtszeit als Ministerpräsidentin habe sie dem Land keine wirklichen Perspektiven geboten. «Vielmehr beweist auch die GroKo in MV, dass dieses Modell gescheitert ist», sagte Holm.