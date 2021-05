Parteien : AfD in MV zieht mit Landeschef Holm in die Bundestagswahl

Nach mehreren Anläufen war das Ergebnis offiziell. Der Landeschef Leif-Erik Holm führt die AfD im Nordosten in die Bundestagswahl. Eine andere Entscheidung war am Samstag zunächst nicht gefallen.

Kemnitz | Der Landesvorsitzende Leif-Erik Holm wird die AfD Mecklenburg-Vorpommerns erneut als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Er wurde am Samstag bei einer Landeswahlversammlung in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit 188 Stimmen auf Listenplatz eins für die Bundestagswahl aufgestellt, wie ein Sprecher mitteilte. Holm setzte sich demnach...

