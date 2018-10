Demonstrationen : AfD-Demo in Rostock: Deutlich mehr Gegendemonstranten

Rund 250 AfD-Anhänger haben sich am Samstagabend nach Polizeiangaben auf dem Neuen Markt vor dem Rathaus der Hansestadt Rostock versammelt. Es war bereits die siebte Demonstration der Partei in der Stadt unter dem Motto «Für unser Land und unsere Kinder!». Ebenfalls auf dem Neuen Markt demonstrierten der Polizei zufolge gut 2500 Menschen gegen die AfD. Es kam in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

von dpa

20. Oktober 2018, 20:08 Uhr

Die Gruppen wurden von einem Großaufgebot der Polizei auseinandergehalten. Die Beamten sicherten laut Einsatzleiter mit rund 900 Beamten aus vier Bundesländern sowie der Bundespolizei, einer Reiterstaffel und einem Hubschrauber das Geschehen. Es kam auch beim späteren Marsch durch die Innenstadt den Angaben zufolge zu keinen Zwischenfällen. Als Rednerin trat bei der AfD Doris von Sayn-Wittgenstein auf, die AfD-Landessprecherin aus Schleswig-Holstein. Zuvor riefen die Teilnehmer bei einer interreligiöse Andacht in der Marienkirche zum Friedensdialog auf.

Die AfD Rostock hatte angekündigt, alle vier Wochen zu demonstrieren. Für den 16. November ist die nächste Demonstration angemeldet. Problematisch könnte es am 12. Dezember werden, da sich die AfD dann als Aufmarschort das linke Szeneviertel KTV ausgesucht hat.