Wahlen : AfD: «Dem deutschen Volke» im Bundestags-Plenarsaal lesen

Die AfD will nach einem Einzug in den Bundestag den Spruch «Dem deutschen Volke» im Plenarsaal anbringen lassen. «Das soll für jeden Abgeordneten sichtbar sein», sagte der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke am Samstag bei einer Wahlkundgebung in Neubrandenburg an. Bisher sind diese Worte außen am Reichstagsgebäude zu lesen. Vor rund 200 Zuhörern warf Höcke den «Altparteien» vor, «sie wollen mehr Multi-Kulti, mehr Islam und weniger Deutschland».