Parteien : AfD: Beobachtung durch Verfassungsschutz gerechtfertigt

Eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz wäre nach Ansicht des Rostocker Politikwissenschaftlers Wolfgang Muno gerechtfertigt. Die Partei sei zwar womöglich nicht so verfassungsfeindlich wie die NPD, sie habe aber zahlreiche Kontakte ins rechtsextremistische Spektrum, sagte der Professor am Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre der Universität Rostock am Montag: «Das ist schon gerechtfertigt, das genauer anzuschauen.»

von dpa

03. September 2018, 14:04 Uhr

Möglicherweise sei der Inlandsgeheimdienst aber nicht die richtige Stelle für diese Aufgabe. Muno sieht stattdessen die Zivilgesellschaft, die Presse und die Wissenschaft in der Pflicht, eine Beobachtung der AfD zu leisten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte zuvor mit ihrer Forderung nach einer AfD-Beobachtung durch den Verfassungsschutz Kritik von AfD und Linken hervorgerufen.