Parteien : AfD-Abspaltung BMV geht auf Tuchfühlung zu Freien Wählern

Gut sechs Monate vor den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich eine überraschende Parteienallianz ab. Dem Vernehmen nach will sich die AfD-Abspaltung Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV), die mit vier Abgeordneten im Schweriner Landtag sitzt, für die Wahl der Vereinigung der Freien Wähler anschließen. Dazu seien intensive Gespräche im Gange, sagte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Gustav Graf von Westarp, am Dienstag.

von dpa

13. November 2018, 11:23 Uhr

Gemeinsam mit BMV-Fraktionschef Bernhardt Wildt will er am Nachmittag vor der Presse in Schwerin Einzelheiten zu der geplanten Zusammenarbeit mitteilen. Ob die gerade erst gegründete Partei BMV ihre Eigenständigkeit aufgibt oder lediglich gemeinsame Kandidatenlisten aufgestellt werden sollen, blieb zunächst offen. Die Freien Wähler hatten zuletzt mit einer Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge breiten Zuspruch erfahren.