Wetter : Äste in Stromleitungen: 2500 Haushalte zeitweise ohne Strom

von dpa

09. Februar 2020, 18:48 Uhr

In Freileitungen gestürzte Äste haben am Sonntagnachmittag für Stromausfälle in Westmecklenburg gesorgt. Betroffen war vor allem das Umland von Brüel und Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wie eine Sprecherin des Energieversorgers Wemag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin sagte. In der Spitze seien 2500 Kunden ohne Strom gewesen. Nach rund zwei Stunden seien aufgrund von Umschaltungen und Reparaturen alle wieder am Netz gewesen.