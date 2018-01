Bildung : Acht Schulen in MV bekommen Geld für Begabtenförderung

Acht Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind in ein bundesweites Programm zur Begabtenförderung aufgenommen worden. Ziel der Bund-Länder-Initiative mit dem Motto «Leistung macht Schule» sei es, in den kommenden zehn Jahren die Entwicklungsmöglichkeiten von begabten Kindern und Jugendlichen im Regelunterricht zu verbessern, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Nicht nur leistungsschwächere Kinder müssten individuell gefördert werden, auch leistungsstarke Schüler brauchten dies.

von dpa

30. Januar 2018, 17:13 Uhr

Bundesweit nehmen an dem Programm, das mit 125 Millionen Euro ausgestattet ist, 300 Schulen teil. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind es folgende Schulen: die Gymnasien Fridericianum Schwerin und Reutershagen Rostock, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald und das Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg, die Grundschulen Lankow in Schwerin, West in Neubrandenburg und «Nordwindkinner» in Reutershagen sowie die Käthe-Kollwitz-Grundschule Greifswald.