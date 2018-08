Kommunen : Acht Gemeinden wollen schönstes Dorf des Landes werden

Acht Gemeinden hoffen, zum schönsten Dorf Mecklenburg-Vorpommerns gekürt zu werden. Seit Freitag tourt die Bewertungskommission durch das Land und besichtigt die Kandidaten, wie das Agrarministerium in Schwerin mitteilte.

von dpa

24. August 2018, 13:56 Uhr

Nach dem ersten Ortstermin in Priepert (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Samstag Besuche in Barnin, Dobbertin und Warlow im Landkreis Ludwigslust-Parchim geplant, am Sonntag dann in der Gemeinde Insel Poel und in Dorf Mecklenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Abschluss der Bewertungstour stehen am Montag Mühl Rosin und Rühn im Landkreis Rostock auf dem Plan. Die Entscheidung der Jury soll am Dienstag bekannt gegeben werden.

Preisgelder von insgesamt 12 500 Euro sind ausgelobt. Der Sieger erhält laut Ministerium 3000 Euro, der Zweitplatzierte 2500 und der Drittplatzierte 2000 Euro. Zudem werden fünfmal 1000 Euro für herausragende Leistungen in Einzelkategorien vergeben. Der Landeswettbewerb «Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden» wird zum zehnten Mal ausgetragen.