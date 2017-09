Wahlen : Abstimmung vor Bundestagswahl: Union gewinnt U18-Wahl

Hamburgs Kinder und Jugendliche favorisieren die Union an der Spitze der Bundesregierung. Das ist das Ergebnis einer Testwahl gut eine Woche vor der Bundestagswahl. Bei der U18-Wahl am Freitag haben CDU und CSU mit 30,63 Prozent die meisten Stimmen der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren eingefahren, wie der Diözesanverband in Hamburg am Sonntag mitteilte. Demnach lagen die Stimmen für SPD (22,87 Prozent) und die Grünen (21,16 Prozent) dicht beieinander.