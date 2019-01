Kommunen : Abstimmung über Tollensesee-, Hochschul- oder Viertorestadt?

Die Einwohner von Neubrandenburg können vom 30. Januar an über einen Namenszusatz für die drittgrößte Stadt im Nordosten abstimmen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, stehen die Zusätze Viertorestadt, Hochschulstadt oder Tollenseseestadt zur Auswahl. Das Ergebnis soll am 10. März feststehen und den Stadtvertretern vorgelegt werden, die letztlich darüber entscheiden. Ziel der Aktion ist nach Angaben von Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) eine höhere Identifikation der rund 65 000 Einwohner mit Neubrandenburg.

von dpa

28. Januar 2019, 14:14 Uhr

«Auch Neubrandenburg hat trotz oder gerade wegen der zahlreichen Brüche in der Geschichte viele Alleinstellungsmerkmale, die die Stadt einzigartig und besonders machen», betonte Witt. Bisher waren bereits Vorschläge für eine Zusatzbezeichnung in Neubrandenburg gesucht worden. Die «Vier Tore» weisen auf die mittelalterliche Stadtbefestigung hin. Neubrandenburg liegt am Tollensesee und hat eine Hochschule.

Mit solch einem Zusatznamen würde die einstige DDR-Bezirksstadt vielen anderen Städten folgen, denen das Innenministerium bereits «grünes Licht» für Zusatznamen erteilte. So gibt es die Residenzstadt Neustrelitz, die Barlachstadt Güstrow, die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, die Peenestadt Neukalen sowie mehrere Hansestädte im Nordosten wie Greifswald und Rostock.