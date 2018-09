von dpa

02. September 2018, 17:10 Uhr

Er riss sein Motorrad absichtlich vorne hoch: Bei diesem Fahrmanöver ist ein 39 Jahre alter Fahrer am Sonntag in Stralsund gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei nach hinten gefallen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.