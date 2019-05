Verkehr : Absenkungen an der A20: Es besteht keine Gefahrenlage

Durch den Hitzesommer 2018 ist es an zwei Stellen der A20 zu Absackungen von rund fünf Zentimetern gekommen. Torfschichten hätten Wasser verloren und wegen des hohen Dammgewichts nachgegeben, teilte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Müller mit. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Freitag) berichtet. Dabei handele es sich um einen Bereich bei Neubrandenburg und einen bei Sanitz. Die A20 ist seit Herbst 2017 unter besonderer Beobachtung, seit sich bei Tribsees ein riesiges Autobahnloch aufgetan hat. Grund dafür waren 15 Meter dicke Moor- und Torfschichten unterhalb der Fahrbahn, die nachgegeben hatten.

von dpa

03. Mai 2019, 14:59 Uhr

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) gab am Freitag Entwarnung. «Es bestand und besteht keine Gefahrenlage an einem der beiden Streckenabschnitte. Ein Grundbruch wie bei Tribsees sei an keinem der beiden Abschnitte zu erwarten. Dort herrschten völlig andere geologische Verhältnisse. Die A20 bei Sanitz und bei Neubrandenburg liege auf Torfschichten mit einer Stärke von maximal einem Meter.

Bei Neubrandenburg seien bislang Setzungen von bis zu fünf Zentimetern aufgetreten. «Das ist absolut im Rahmen und macht noch nicht einmal Ausgleichsmaßnahmen erforderlich», sagte Ronald Normann, Leiter der Autobahnabteilung im Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Autobahnverwaltung überwache den Bereich regelmäßig. «Die Geschwindigkeit wurde auf 130 Kilometer pro Stunde reduziert.»

Für den Abschnitt bei Sanitz ging Normann davon aus, dass das Setzungsverhalten bereits abgeklungen ist. «In diesem Bereich konnten wir zwei aufeinanderfolgende Nullmessungen feststellen.» Zuvor sei die Fahrbahn um fünf bis sechs Zentimeter abgesackt. «Es wird voraussichtlich nicht einmal erforderlich sein, Ausgleichsschichten aufzubringen», sagte Normann.