Agrar : Abschuss auffälliger Wölfe: Backhaus für Gesetzesänderung

von dpa

12. April 2019, 16:48 Uhr

In der Debatte um den Umgang mit dem Wolf plädiert Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) dafür, auffällige Tiere eher schießen zu können. Laut Bundesnaturschutzgesetz dürften streng geschützte Arten wie der Wolf erst dann getötet werden, wenn nur so erhebliche landwirtschaftliche Schäden abgewendet werden können. «Mein Vorstoß bedeutet, den Begriff «erheblicher Schaden» durch den Begriff «ernster Schaden» zu ersetzen. Es soll damit insbesondere klargestellt werden, dass eine Existenzgefährdung des betroffenen Betriebes oder der jeweiligen Person nicht Voraussetzung einer Entnahme eines Wolfes aus der Population ist», teilte Backhaus am Freitag nach der Sitzung des Bundesrats in Berlin mit. In Regionen, in denen der Wolf mittlerweile wieder heimisch sei, gebe es oftmals große Verunsicherung in der Bevölkerung und Weidetierhalter forderten besseren Schutz.