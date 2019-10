Landtag : Abschiebehaftanstalt 2021 in Betrieb: Kostenrisiko für Land

Die Regierungen der norddeutschen Länder haben sich über die Kosten der geplanten Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) geeinigt. «Ich freue mich, dass wir bei hohem Betreuungsstandard eine kostengünstige gemeinsame Lösung für die Nordländer vereinbaren konnten», sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Mittwoch. Während sich die Kabinette von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Hamburger Innenbehörde bereits mit der Verwaltungsvereinbarung befasst haben, steht die Zustimmung der Bürgerschaft in der Hansestadt noch aus.

von dpa

23. Oktober 2019, 14:37 Uhr

Die Einrichtung für 60 Abschiebungsgefangene beinhaltet für Schleswig-Holstein aber ein Kostenrisiko. Zwar zahlen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für ihre jeweils 20 Plätze für die ersten fünf Jahre maximal sechs Millionen Euro pro Jahr. Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben des Innenministeriums hervorgeht, wäre das Land Schleswig-Holstein jedoch verpflichtet, Mehrkosten alleine zu tragen. Nach aktueller Kalkulation lägen die Kosten für die Nachbarländer mit rund 5,7 Millionen Euro aber unter dieser Grenze.

Die SPD lehnt die Abschiebehaftanstalt weiter ab. «Jetzt könnte sich diese auch noch zur Kostenfalle für das Land entwickeln», sagte die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies der dpa.

Die Einrichtung soll 2021 ihren Betrieb aufnehmen. Für Schleswig-Holstein belaufen sich die Ausgaben laut Innenministerium ab 2021 auf jährlich etwa 4,9 Millionen Euro. Hinzu kommen Baukosten in Höhe von 28 Millionen Euro. Der Betrieb einer eigenen Abschiebehaftanstalt mit 20 Plätzen würde das Land nach Regierungsangaben etwa 12,8 Millionen Euro kosten.