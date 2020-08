Schulen : Abiturient Korn: Werde Praktikum bei Böhmermann absolvieren

Erst eine kritische Rede beim Abiball, dann eine Anzeige vom Direktor und nun ein Praktikum bei Star-Satiriker? Der 18 Jahre alte ehemalige Abiturient aus Prerow, Fiete Korn, hat positiv auf ein Praktikumsangebot von Jan Böhmermann reagiert. «Ich werde das Angebot auf jeden Fall annehmen», sagte Korn am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Kürze werde er mit der Redaktion für weitere Vereinbarungen in Kontakt treten.

von dpa

17. August 2020, 12:49 Uhr