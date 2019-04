Unfälle : Abbiege-Unfall in der Ludwigsluster Chaussee- zwei Verletzte

von dpa

12. April 2019, 13:56 Uhr

In der Ludwigsluster Chaussee hat ein 81-jähriger Mann nach Polizeiangaben beim Abbiegen ein Auto übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Als der Fahrer eines Opel Corsas am Donnerstagmorgen von der Ludwigsluster Chaussee links abbiegen wollte, übersah er ein stadtauswärts fahrendes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der 81-Jährige im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 76-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Nachdem die Unfallfahrzeuge geborgen worden waren, war die Ludwigsluster Chaussee wegen auslaufender Betriebsstoffe noch für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Es enstand ein Schaden von mindestens 10 000 Euro.