Schulen : Ab in die Sommerferien: Zeugnistag in Mecklenburg-Vorpommern

Nach einem schwierigen Schuljahr mit coronabedingten Schulschließungen, Distanzlernen, Wechselunterricht, Masken- und Testpflicht gibt es an Mecklenburg-Vorpommerns allgemeinbildenden Schulen am heutigen Freitag die Zeugnisse.

Schwerin | Dann beginnen die großen Ferien für die rund 153.600 Schülerinnen und Schüler. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten als erste Bundesländer in die Sommerferien. Schulbeginn ist dann bereits am 2. August. An den 50 beruflichen Schulen im Land beginnen die Sommerferien erst am 12. Juli. Kinder und Jugendliche, die Sorgen haben, mit ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.