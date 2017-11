Bahn : Ab Dezember mehr Züge auf Bahnstrecke Velgast-Barth

Züge zwischen Velgast und Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen vom 10. Dezember an häufiger fahren. Statt wie bisher alle zwei Stunden, werden die Züge dann «nahezu stündlich» rollen, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. Dadurch würden Anschlüsse an den Fernverkehr in Richtung Stralsund und Rostock verbessert. Reisende aus oder nach Stralsund müssen allerdings einen zusätzlichen Umstieg in Velgast in Kauf nehmen. Der Fahrplanänderung vorausgegangen war eine Untersuchung der Verkehrsgesellschaft MV über mögliche Betriebskonzepte aufgrund der bisher unterdurchschnittlichen Auslastung der Strecke. Ende 2018 oder Anfang 2019 soll das neue Konzept überprüft und bewertet werden, hieß es.