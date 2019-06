Bau : A20-Neubau soll im September beginnen

Der Neubau des weggebrochenen A20-Teilstücks bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt voraussichtlich im September. Am Montag sei der erste Bauauftrag an eine Firma aus Leezen bei Schwerin vergeben worden, teilte das Verkehrsministerium mit. Sie soll neue Gründungspfähle in den Boden treiben und die rund 80 Meter Fahrbahn in Richtung Rostock von der Abfahrt Tribsees bis zur Trebeltalbrücke neu bauen. Außerdem sollen Teile der Fahrbahn auf der Brücke erneuert werden. Die Arbeiten sollen insgesamt 8,8 Millionen Euro kosten. Im Sommer 2020 soll die Fahrbahn dann fertig sein. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

von dpa

24. Juni 2019, 12:30 Uhr

Die Arbeiten für die Gegenfahrbahn in Richtung Stettin werden getrennt ausgeschrieben. Wann dort mit den Arbeiten begonnen werden kann, blieb zunächst unklar. Laut einer Antwort der Bundesregierung aus dem Februar ist mit der Fertigstellung der A20 erst Ende 2023 zu rechnen. Die Kosten sollen sich auf rund 100 Millionen Euro für den Neubau und weitere fast 60 Millionen Euro für die Behelfsbrücke belaufen, die von einer niederländischen Spezialfirma angemietet wurde. Mit ihr ist die Abbruchstelle immerhin einspurig in beide Richtungen passierbar.