Verkehr : A20 muss bei Wismar saniert werden: Schäden in Straßendecke

Autofahrer müssen sich auf der A20 bei Wismar in den kommenden Monaten auf Behinderungen einstellen. Zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung 1997 müsse die Fahrbahndecke auf dem 9,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar Mitte erneuert werden, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Schwerin mit.

von dpa

22. August 2018, 16:54 Uhr

Baustart ist den Angaben zufolge nächste Woche, vorgesehen sind vier Bauabschnitte bis Juni 2020. In den Sommerferien, wenn Urlauber über die A20 an die mecklenburgischen und vorpommerschen Ostseestrände fahren, soll nicht gebaut werden.

Während der ersten beiden Bauabschnitte soll die Fahrbahn in Richtung Stettin (Szczecin) saniert werden. Dies soll mit einer Unterbrechung im Winter bis Juni 2019 abgeschlossen sein. Von September 2019 bis Juni 2020 werde dann die Fahrbahn in Richtung Lübeck erneuert. Während der Bauzeit sollen jeweils zwei Fahrspuren in beiden Richtungen nutzbar sein. Lediglich für den Auf- und Abbau der Verkehrssicherung könne der Verkehr aus Sicherheitsgründen kurzzeitig nur einspurig rollen.

Die Sanierung der Fahrbahn ist den Angaben zufolge dringend erforderlich. Es handele es sich um den ältesten und am stärksten befahrenen Abschnitt der A20 mit täglich 35 000 bis 40 000 Fahrzeugen, hieß es. Bei Asphaltuntersuchungen seien starke Schäden festgestellt worden - die Bitumenschichten wiesen Risse auf. Die Reparatur soll knapp 21 Millionen Euro kosten, die der Bund bezahle.