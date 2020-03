Tourismus : A-Rosa-Kreuzfahrten auf Donau, Seine und Rhône abgesagt

Das Rostocker Flusskreuzfahrtunternehmen A-Rosa setzt seine Kreuzfahrten auf Donau, Seine und Rhône vorübergehend aus. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und den damit verbundenen behördlichen Anweisungen. Die französischen Behörden haben Kreuzfahrtschiffen mit mehr als 100 Passagieren an Bord die Einfahrt in Häfen des Landes vorerst untersagt. Davon seien alle Schiffe des Unternehmens auf Seine und Rhône betroffen, weshalb der Kreuzfahrtbetrieb auf den beiden Flüssen für die Dauer der Maßnahmen abgesagt werden müsse, heißt es in der Mitteilung von A-Rosa vom Sonntag.

von dpa

15. März 2020, 10:36 Uhr

Aufgrund eines ähnlichen Erlasses des österreichischen Gesundheitsministeriums und von Einreisebeschränkungen, die Gästen eine Anreise zum Abfahrtsort Engelhartszell in Österreich nicht ermöglichen, hat das Unternehmen auch alle Kreuzfahrten auf der Donau bis zum 03. April abgesagt.

Von den Absagen betroffene Gäste sollen ihre Kreuzfahrten laut A-Rosa kostenlos umbuchen können und eine Sonderermäßigung erhalten.