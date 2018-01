Tourismus : A-Rosa Flussschiff hat neuen Eigentümer

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

erstellt am 11.Jan.2018

Die Rostocker A-Rosa Flussschiff GmbH hat einen neuen Eigentümer. Wie der Finanzinvestor Waterland am Donnerstag in Hamburg berichtete, seien die Mehrheitsanteile am Unternehmen an Duke Street, eine führende, operativ ausgerichtete europäische Buyout-Gruppe für den Mittelstand in London, verkauft worden. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Kartellamt. Über die Details der Transaktion sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Waterland hatte 2009 die Mehrheitsanteile übernommen, seither war die Flotte von sechs auf elf Kreuzfahrtschiffe gewachsen. Eine A-Rosa-Sprecherin sagte, dass sich beim Management und der Personalstruktur nichts verändern werde.