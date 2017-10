Verkehr : A 20-Sperrung und Ersatzverkehr auf Rügen

Die beschädigte Ostsee-Autobahn 20 Lübeck-Stettin ist seit Freitagmorgen bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) nun in beide Richtungen komplett gesperrt. Auch die letzte verbliebene Fahrspur in Richtung Stettin drohe auf dem moorigen Untergrund abzusacken, teilte ein Polizeisprecher mit. Bereits seit mehreren Wochen konnte die Fahrbahn in Richtung Rostock nicht mehr genutzt werden, sie ist mittlerweile auf etwa 40 Metern Länge weggebrochen.