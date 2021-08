Notfälle : Zwölfjähriger nach Badeunfall verschwunden

Auf dem Lankower See in Schwerin wird weiter ein zwölfjähriger Junge vermisst.

Schwerin | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, soll der Junge am Sonntag hinter einem Boot auf dem See hinterhergeschwommen und dabei plötzlich untergegangen sein. Eine sofort gestartete großangelegte Suche mit mehreren Booten und einem Hubschrauber blieb am Sonntag ohne Erfolg und musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Das Kind soll mit Bekannten a...

