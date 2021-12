Tourismus : Zweistelliger Rückgang bei Übernachtungen bis September

Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern hat im zweiten Corona-Jahr stark gelitten.

Schwerin | Von Januar bis September zählte das Statistische Amt des Landes 13,5 Prozent weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, das auch schon von der Pandemie geprägt gewesen war. Rund 20,8 Millionen Gäste-Übernachtungen seien in den ersten neun Monaten registriert worden, teilte das Amt am Dienstag in Schwerin mit. Die Statistiker erf...

