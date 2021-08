Notfälle : Zweijähriger büxt aus: Wird an Supermarkt gefunden

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Schwerin ausgebüxt und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Schwerin | Zwei Zehnjährige hätten den Kleinen an einem Supermarktparkplatz bemerkt, wo er sich im Gebüsch versteckte, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Die Jungen kümmerte sich um den nur in Jogginghose herumlaufenden Kleinen und riefen die Beamten. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Stadtteil Großer Dreesch. Es kam heraus, dass der Z...

