Brände : Zwei verletzte Feuerwehrleute bei Brand eines Ackers

Bei einem Brand eines Ackers nahe Groß Miltzow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden.

Groß Miltzow | Ein Defekt an einem Mähdrescher habe am Samstagabend das Feuer auf einer ein bis zwei Hektar großen Fläche ausgelöst, teilte die Polizei mit. Durch einen Feuerwehrmann, der mit seinem Auto über den Acker fuhr, vergrößerte sich die brennende Ackerfläche auf 20 Hektar. Dabei ging auch ein Löschfahrzeug aus unbekannten Gründen in Flammen auf. Zwei Feuerw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.