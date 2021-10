Kriminalität : Zwei Tote: Mann tötete vermutlich Frau und sich selbst

Im Ostseebad Graal-Müritz soll ein Rentner erst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Doch was ist das Motiv?

Graal-Müritz | In einer Wohnung in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) soll ein Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Das haben die Ermittlungen zu dem Fall bisher ergeben, wie der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, am Sonntag sagte. Die Leichen waren bereits Mitte Oktober in der Wohnung des Paares im Ostseebad Graal-Müritz v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.