Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Rügen

Bei einem Verkehrsunfall auf Rügen sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Binz | Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 61-jähriger Autofahrer am Samstagabend beim Linksabbiegen auf der Landstraße 29 in Binz das Auto eines 28-Jährigen übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß seien der 61-Jährige sowie die 24 Jahre alte Beifahrerin des 28-Jährigen schwer verletzt worden. Beide wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus...

