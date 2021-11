Geschichte : Zupke fordert leichteren Zugang zu Hilfen für SED-Opfer

In der ehemaligen DDR politisch Verfolgte sollen nach dem Willen der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke einfacher Zugang zu finanzieller Hilfe bekommen.

Berlin | Es bestehe Handlungsbedarf, erklärte Zupke am Dienstag, dem 32. Jahrestag des Mauerfalls. „Wer in der SED-Diktatur für Freiheit und Selbstbestimmung gekämpft hat, darf in der heutigen demokratischen Gesellschaft nicht ins Abseits geraten.“ In Verfahren zur Anerkennung der gesundheitlichen Folgen der damaligen Verfolgung scheiterten heute neun von z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.