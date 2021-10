Unfälle : Zu schnell bei Regen: Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn auf der Autobahn 19 ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer leicht und sein Beifahrer schwer verletzt worden.

Lalendorf | Der 23 Jahre alte Fahrer sei auf der A19 in Richtung Rostock an der Anschlussstelle Güstrow-Süd zu schnell gefahren und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Demnach kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.