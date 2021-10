Wetter : Zoos wegen Herbststurms weiter geschlossen

Wie schon am Donnerstag sind auch am Freitag mehrere Zoos im Nordosten wetterbedingt geschlossen geblieben.

Wolgast | So hatten die Zoos in Rostock, Schwerin und Stralsund oder auch der Tierpark Wolgast nach eigenen Angaben weiterhin nicht geöffnet. „Die Gefahr in den Waldbereichen ist zu groß, dass herunterfallende Äste Besucher treffen können“, teilte der Stralsunder Zoodirektor Christoph Langner mit. Laut Langer können Besucher am Wochenende voraussichtlich wieder...

