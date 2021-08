Kirche : Zeitz gedenkt der Selbstverbrennung von Pfarrer Brüsewitz

In Zeitz wird am Mittwoch an die Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz vor 45 Jahren erinnert.

Zeitz | Brüsewitz hatte sich am 18. August 1976 vor der Michaeliskirche aus Protest gegen die Bevormundung durch das SED-Regime mit Benzin übergossen und angezündet. Er starb vier Tage später in einem Krankenhaus in Halle an den schweren Verbrennungen. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen und Aufsehen. Die öffentliche Selbstverbrennung des Theologen „war ...

