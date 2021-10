Luftverkehr : Zeitfracht-Gruppe will Flughafen Rostock-Laage übernehmen

Der Flughafen Rostock-Laage ließ sich in den vergangenen Jahren nicht ohne Millionenzuschuss der kommunalen Gesellschafter und des Landes betreiben. Jetzt soll er den Besitzer wechseln.

Laage | Der zivile Teil des Flughafens Rostock-Laage soll privatisiert werden. Die Berliner Zeitfracht-Gruppe will ihn als zusätzlichen Logistikstandort weiterentwickeln, wie die drei kommunalen Gesellschafter des Flughafens sowie Zeitfracht am Dienstag mitteilten. Geplant sei der Bau eines Logistikzentrums, in dem Luftfracht und der Transport über die Straße...

