Gesundheit : Zehn Prozent mehr Teststationen in MV

Das Netz an Corona-Teststationen in Mecklenburg-Vorpommern wird wieder dichter.

Schwerin | Seit Montag wuchs die Zahl der Einrichtungen um rund zehn Prozent von 304 auf 336 am Freitagnachmittag, wie aus einer tagesaktuellen Karte auf der Internetseite der Landesregierung hervorgeht. Dort kann man sich Teststationen in seiner Gegend anzeigen lassen. In früheren Wellen hatte es mehr als 400 Teststationen in MV gegeben. Seit der Einführung ...

