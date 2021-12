Migration : Zahl der illegal eingereisten Migranten gesunken

Über die sogenannte Belarus-Route sind im November deutlich weniger Migranten illegal nach Vorpommern eingereist.

Pasewalk | Wie das zuständige Bundespolizeipräsidium in Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) am Donnerstag mitteilte, wurden 148 Frauen, Männer und Kinder aufgegriffen, die illegal über Polen kamen. Die Eingereisten wurden nach Berlin und Westmecklenburg in die nächsten Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht. Davon waren 80 Flüchtlinge schon in den ersten vier Tagen d...

