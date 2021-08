Wahlen : Wohlfahrtsverband: Handeln gegen soziale Ungleichheiten

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommerns hat die Parteien im Land aufgefordert, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und den Sozialstaat zu stärken.

Schwerin | „Wie durch ein Brennglas wurden in den vergangenen Monaten bestehende soziale Ungleichheiten und Handlungsbedarfe unserer Gesellschaft deutlich“, erklärte Landesverbandschef Friedrich Wilhelm Bluschke am Montag in Schwerin. Dies betreffe vor allem die Arbeitsbedingungen in der Pflege, den Bereich Bildung und die Digitalisierung. In seinem jetzt vor...

