Bahn : Wochenbeginn: Weiter zahlreiche Zugausfälle durch Bahnstreik

Auch zum Start der Woche müssen sich Reisende in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Schwerin | Die Gewerkschaft GDL setzte am Montag ihren Streik unvermindert fort. „Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen“, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. Die zum Wochenende hin erhöhten Kapazitäten im Fernverkehr auf etwa 30 Prozent können demnach auch in der neuen Woche aufrechterhalten werden. Warnemünde un...

