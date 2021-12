Gesundheit : Wieder mehr Corona-Patienten in MV auf Intensivstationen

Trotz der zuletzt rückläufigen Zahl gemeldeter Corona-Neuinfektionen hat sich die Lage auf den Intensivstationen in Mecklenburg-Vorpommern über Weihnachten wieder verschärft.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag mitteilte, sind 99 der 100 für Corona-Patienten reservierten Intensivbetten belegt. Das waren 5 mehr als am Sonntag. Die Zahl der im Land registrierten Corona-Neuinfektionen wurde mit 366 angegeben. Das waren doppelt so viele wie am Sonntag und fast genauso viele wie am Montag der Vorw...

