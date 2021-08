Kriminalität : Wieder Wechselrichter gestohlen: Hoher Schaden bei Jarmen

Einen Schaden von etwa 40.000 Euro haben Unbekannte in einem Solarpark bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) verursacht.

Jarmen | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, wurden mehrere Wechselrichter in dem Solarpark abgebaut und gestohlen. Der Diebstahl sei vermutlich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag geschehen. Wechselrichter sind das Herzstück jeder Solarstromanlage. Sie wandeln den Gleichstrom der Module in netzüblichen Wechselstrom um und speisen ...

