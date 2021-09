Auktion : Wertvoller Brief wird versteigert: Start bei 50.000 Euro

Briefmarkensammler sind bereit, immense Summen für ausgefallene Einzelstücke zu zahlen. Nun kommt ein besonderes Exemplar aus Hannover unter den Hammer - es ist über 150 Jahre alt und gehörte früher einem bekannten Firmenchef.

Wiesbaden | Ein einmaliger Brief aus Hannover kommt bei der Versteigerung der Briefmarkensammlung des früheren Tengelmann-Chefs Erivan Haub unter den Hammer. Es handelt sich um einen Auslandsbrief, der 1861 von Hannover aus nach Chile geschickt wurde. Das Startgebot bei der Auktion am Samstag liegt bei 50.000 Euro - der Brief ist das teuerste Stück der Auktion in...

