Arbeit : Weniger Erwerbstätige in MV im zweiten Quartal

Aufgrund der Corona-Krise ist die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern erneut leicht gesunken.

Schwerin | Im zweiten Quartal lag sie 0,3 Prozent unter dem Wert ein Jahr zuvor, wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteile. In Deutschland insgesamt gab es hingegen keine Veränderung. Schon im ersten Quartal war die Zahl der Jobs in MV um 1,7 Prozent geschrumpft. Bundesweit war der Rückgang mit 1,5 Prozent nicht ganz so stark ausg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.